Челябинск, , 15:23 — REGNUM

В Челябинской области комитет Заксобрания по бюджету и налогам поддержал поправки в областной закон «О транспортном налоге». Речь идёт о легковых машинах с мощностью двигателя до 150 л/с и о мотороллерах и мотоциклах с двигателем до 36 л/с, сообщает пресс-служба парламента.

Владельцы легковушек с двигателем до 100 л/с будут платить налог по ставке не 7,7 рубля, а 5,16, а остальные, до 150 л/с, не 20 рублей, а 13,4. Также ставки снижены для владельцев мотоциклов и мотороллеров.

Закон может вступить в силу 1 января 2020 года. Заксобрание рассмотрит проект 29 августа.