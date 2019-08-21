Нур-Султан, 21 августа 2019, 15:08 — REGNUM
Ерлан Абил назначен ректором казахстанской Академии государственного управления при президенте республики. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 21 августа в пресс-службе главы государства.
Бывший ректор Академии Альтаир Ахметов назначен заведующим отделом государственного управления администрации президента Казахстана. Он возглавлял академию с апреля 2019 года.
Отметим, Ерлан Абил окончил Жезказганский горно-технологический институт. До вышеуказанного назначения он занимал должность директора Института управления. Имеет степень кандидата экономических наук.