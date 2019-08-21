Москва, , 15:03 — REGNUM

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника издания, обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца текущего месяца.

На Украину точно вернутся моряки, задержанные после провокации Киева в Керченском проливе, отметил источник. В настоящее время списки для обмена уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в целом поддерживает формат обмена удерживаемых лиц «всех на всех», однако у Украины и России есть расхождения в его трактовке.

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