Киев, , 14:55 — REGNUM

На Украине сегодня, 21 августа, обсуждают идею офиса президента Владимира Зеленского поощрять лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

Напомним, с соответствующей инициативой накануне выступил заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка.

«Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением», — заявил Рябошапка, которого называют ключевым претендентом на пост генерального прокурора страны.

Чиновник дал понять, что эту инициативу одобрили международные эксперты.

Эксперт Олеся Яхно, в свою очередь, считает, что это «странная инициатива», которую иначе, как популистской и рассчитанной на пиар-эффект, не назовёшь.

«Возможно, в странах, где коррупция носит точечный, а не системный характер, а также в целом эффективно работает правовая система, такая инициатива и работает. В Украине же, где правоохранительная и судебно-правовая системы находятся в переходной, недореформированной стадии, ее эффективность очень сомнительна. У нас никак не могут провести аудит НАБУ, чтобы после возможного выявления проблематичных точек откорректировать законодательство (в части сбора доказательств и ответственности, например), а ГБР вообще превратилось в инструмент политической борьбы», — отмечает политолог.

Яхно считает, что такого рода заявления обществом воспринимаются «как стеб».

«Инициатива больше рассчитана на пиар, чем на борьбу с коррупцией. Ещё один риск — слив информации сотрудниками правоохранительных структур для наживы. Бороться с коррупцией нужно, прежде всего, через демонополизацию, открытость и создание условий для выхода капитала из тени», — резюмировала она.