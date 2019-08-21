Симферополь, 21 августа 2019, 14:55 — REGNUM
Реорганизованным Следкомом РФ в Крыму и Севастополе будет руководить бывший первый замглавы крымского управления. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее созданные сайты следственных управлений и официальные страницы в соцсетях, по данным ведомства, продолжат работать до завершения реорганизации ведомства. После будет создан единый интернет-ресурс объединённого управления.
Как сообщало ИА REGNUM, Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю реорганизовали в одно ведомство.
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