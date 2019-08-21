Симферополь, , 14:55 — REGNUM

Реорганизованным Следкомом РФ в Крыму и Севастополе будет руководить бывший первый замглавы крымского управления. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исполняющим обязанности руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю назначен бывший первый замглавы крымского управления Владимир Терентьев», — отметили в СК.

Ранее созданные сайты следственных управлений и официальные страницы в соцсетях, по данным ведомства, продолжат работать до завершения реорганизации ведомства. После будет создан единый интернет-ресурс объединённого управления.

Как сообщало ИА REGNUM, Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю реорганизовали в одно ведомство.

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