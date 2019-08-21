Исламабад, , 15:02 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел телефонные переговоры со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком, об этом 21 августа сообщает Geo TV.

Стороны обсудили ситуацию в индийском штате Джамму и Кашмир, где третью неделю продолжает действие комендантский час.

Глава пакистанского внешнеполитического ведомства подчеркнул незаконность односторонних действий правительства Индии в указанном регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в начале августа власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что повлекло за собой серьезные последствия: отношения между Нью-Дели и Пакистаном резко осложнились, а в регионе начались массовые задержания активистов.

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