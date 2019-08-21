Киев, , 14:50 — REGNUM

Имя нового председателя правительства Украины станет известно 29 августа. Об этом журналистам заявил избранный народный депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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Он напомнил, что на этот день намечено проведение первого заседания нового состава украинского парламента.

«Я думаю, что 29-го все узнают очень много», — сказал Арахамия.

Он также добавил, что в новое правительство войдёт минимум один человек из старого состава.

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Ранее в качестве кандидатов на пост премьер-министра страны назывались бывший заместитель главы Национального банка, нынешний представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, топ-менеджеры «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и Андрей Коболев, экс-министры экономики Александр Данилюк и Айварас Абромавичус.

Напомним, сегодня, 21 августа, «старое» правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана провело своё последнее заседание, на котором подвело итоги работы за пять лет.

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