Киев, 21 августа 2019, 14:50 — REGNUM
Имя нового председателя правительства Украины станет известно 29 августа. Об этом журналистам заявил избранный народный депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
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Он напомнил, что на этот день намечено проведение первого заседания нового состава украинского парламента.
«Я думаю, что 29-го все узнают очень много», — сказал Арахамия.
Он также добавил, что в новое правительство войдёт минимум один человек из старого состава.
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Ранее в качестве кандидатов на пост премьер-министра страны назывались бывший заместитель главы Национального банка, нынешний представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, топ-менеджеры «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и Андрей Коболев, экс-министры экономики Александр Данилюк и Айварас Абромавичус.
Напомним, сегодня, 21 августа, «старое» правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана провело своё последнее заседание, на котором подвело итоги работы за пять лет.
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