Киев, , 14:49 — REGNUM

Фракция партии «Слуга народа» обладает большинством — по 60% — во всех комитетах Верховной рады IX созыва. Проект распределения мест в органах парламента опубликовала заместитель премьер-министра Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что такие неожиданные «инициативы» — следствие успеха партии Владимира Зеленского на выборах и желания «полной и безоговорочной власти».

«На этот раз «Слуги» решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады», — посетовала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Иванна Климпуш-Цинцадзе также указала численность комитетов по евроинтеграции и цифровой трансформации: в первом будет работать только семь, тогда как во втором — двадцать депутатов. Это игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов, подчеркнула она.

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