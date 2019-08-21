Киев, , 14:46 — REGNUM

На Украине сегодня, 21 августа, эксперты обсуждают заявления, сделанные по украинской тематике во время встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшейся накануне.

ИА REGNUMнапоминает, что во время обсуждения украинского вопроса и Путин, и Макрон заявили о необходимости новой встречи в «нормандском формате» уже в ближайшее время, но с конкретными предварительным договоренностями. Отдельно французский лидер заявил об оптимизме относительно решения ситуации в Донбассе после контактов с Владимиром Зеленским.

«По моему мнению, основной вывод, который можно сделать по итогам этой встречи — Украина реально теряет свою субъектность на международной арене», — заявил украинский политолог Виталий Бала.

Эксперт отмечает, что это является результатом политической ситуации на Украине, что, в свою очередь, стало следствием итогов президентских и парламентских выборов.

«Новая власть выглядит для других стран, в первую очередь, для России на международной арене как договороспособной, с точки зрения ослабления позиции Украины в отстаивании национальных интересов. Поэтому сентенция о том, что внешняя политика является продолжением внутренней политики, наглядно показывает на примере Украины свою правоту», — подчеркивает Бала.

В свою очередь, украинский политик, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертныйвысказался еще более радикально, заявив, что он «словно прослушал похоронную процессию по (антироссийским) санкциям».

«Во время встречи было 10 минут, где звучало «Зеленский». Звучала фраза о возвращении России в G7 в зависимости от решения украинского кризиса. Не война, а украинский кризис… Вы знаете, я слушал Макрона, и было такое впечатление, словно слушаю похоронную процессию по санкциям. Но такую позицию западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция направлены взглядом на Россию», — отметил Бессмертный.

Политик подчеркнул, что у Киева осталось полгода, чтобы переломить данную ситуацию.

«У нас есть полгода существования санкции и необходимости серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить», — резюмировал он.

Глава миссии Рады предыдущего созыва, соратник бывшего президента Порошенко Владимир Арьев заявил о появлении некой «новой реальности».

«Украина… снова воспринимается объектом в чужих раскладах. Порошенко и МИД мешали международным договорнякам за спиной украинцев, и это последние пару лет даже раздражало наших партнеров. Теперь им никто и ничто не мешает договариваться с Москвой так, как им выгодно экономически», — заявил политик.

ИА REGNUMнапоминает, что в рамках встречи с Макроном, говоря о ситуации на Украине, российский лидер Владимир Путин заявил, что нужно добиваться того, о чем стороны договаривались раньше.

«В 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов», — призвал президент России.