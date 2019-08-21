Хельсинки, , 14:45 — REGNUM

Визит Владимира Путина в Финляндию «на краткий миг отвлечет его от домашних проблем», пишет News Now Finland, имея в виду критику, которой подвергается российский лидер за «жесткое обращение» с оппозиционерами, политическими оппонентами и разгоны митингов.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментарии изданию профессор Хельсинкского университета Маркку Кивинен замечает: «Есть традиционное мнение, что Москва и Петербург могут отвернуться от Путина, но пока этого не произошло». К тому же, по его мнению, Россия сильно изменилась, даже если ее экономический рост замедлился.

«До определенной степени у Путина есть искренняя поддержка (электората), однако, если не принимать во внимание оппозицию, эту поддержку можно подвергнуть опасности — через избыточный политический гнет», — считает Кивинен.

Он напоминает, что традиция встреч российского и финского лидеров была заложена еще при предыдущем президенте Финляндии Тарье Халонен, но Саули Ниинистё пришлось столкнуться с «фундаментальными изменениями политического фона». В частности, после присоединения Крыма Евросоюз объявил санкции в отношении России, которые «сильно ударили по финскому экспорту».

Однако, как полагает Кивинен, одним из главных решений Ниинистё было сохранение диалога с Россией.

«А теперь осознание необходимости диалога распространилось по всей Европе. Что нужны не только санкции, не только конфронтации, но и диалог тоже», — говорит профессор.

Добавим, как правило, финский и российский лидеры сосредотачивались на проблемах Балтийского моря и экологии Арктики во время двусторонних встреч. Кивинен полагает, что в этот раз главы государств также затронут тему Украины, в частности того, как Путин воспринимает нового украинского президента Владимира Зеленского.

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