Биарриц, Франция, , 14:35 — REGNUM

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что Франция готова принять мигрантов с гуманитарного судна Ocean Viking, «на том же уровне», что с судна Open Arms, сообщает Le Figaro.

«Это не означает, что Франция вновь примет ровно 40 мигрантов: обязательство «того же уровня» означает, что число будет «пропорциональным»», — пояснили в МВД Франции.

Издание отмечает, что на судне Ocean Viking, которое по-прежнему курсирует между Мальтой и Италией, находится 356 беженцев, в то время как гуманитарное судно Open Arms спасло около 160 человек, из которых Франция уже пообещала принять 40 беженцев.

«Это ожидание невыносимо. Люди на борту — уязвимы. Их нужно высадить как можно быстрее в ближайшем и самом безопасном порту», — добавил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции в Биаррице, где с 24 по 26 августа пройдет саммит G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее девять беженцев, находящихся почти три недели на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, решили вплавь добраться до итальянского острова Лампедуза.

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