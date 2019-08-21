Ашхабад, 21 августа 2019, 14:28 — REGNUM
В столице Туркмении проходит заседание круглого стола, посвященного проблеме влияния кризиса Аральского моря и деградации окружающей среды на состояние здоровья матерей и детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
Организатором мероприятия выступили представительство Детского фонда ООН в Ашхабаде и министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.
Туркменские чиновники, а также представители Института государства, права и демократии, Национального общества красного полумесяца, Союза женщин и молодежных организаций обсуждают состояние здоровья и питания матерей и детей в районах, пострадавших в результате снижения уровня Аральского моря.
В туркменском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что ЮНИСЕФ высоко оценивает политику властей Туркмении в отношении прав детей, и считает, что проделанная в стране работа в этом направлении огромна.