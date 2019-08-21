Киев, , 14:31 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что зимой жителям Украины будут продавать газ по августовской цене, сообщило 21 августа информационное агентство «Укринформ».

"Нам удалось заставить Нафтогаз снизить цену на газ на 25% с мая — исходя из мировых цен. Надеюсь, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для населения», — рассказал он.

Гройсман объяснил, что газ, которым будут отапливаться дома жителей Украины, был закуплен в августе по практически минимальным ценам.

Глава правительства Украины напомнил, что Украина уже 1363 дня живёт «без российского газа»

«Понятно, что нужно обеспечить полноценную работу газотранспортной системы, но также очень важно, чтобы были реализованы возможности по добыче газа», — добавил он.

Напомним, «отсутствием российского газа» украинская пропаганда называет закупку всё того же российского газа через европейских посредников по завышенной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Укртрансгаз» сообщили, что Украина накопила в своих хранилищах более 17 млрд куб. метров газа. Всего ей нужно закачать к зиме примерно 20 млрд куб. метров, с учётом возможного прекращения транзита российского газа.

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