Москва, , 14:31 — REGNUM

Американская экономика входит в рецессию, а значит, для действующего президента США выборы почти наверняка закончатся поражением, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

«Но есть один нюанс, который может спасти Трампа, — если «демократы» выберут принципиально негодного кандидата, — сказал Кагарлицкий. — Это вполне возможно, так как все сколько-нибудь годные кандидаты, начиная с Берни Сандреса и закачивая Тулси Габбард, находятся на левом фланге партии, а её аппарат делает всё возможное, чтобы из них никто не прошёл. А если кандидатом будет Байден или кто-то из правого крыла партии, тогда у Демократической партии США есть все шансы провалиться. Но для аппарата демократов сейчас важнее не пропустить левое крыло к власти, чем выиграть выборы. Они даже ценой поражения готовы блокировать левых».

Между тем, как добавил эксперт, хотя эти левые политики в лучшем случае могут считаться крайне правыми социал-демократами, по американским понятиям, они являются опасными подрывными элементами и экстремистами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году. Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

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