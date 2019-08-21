Вашингтон, , 14:26 — REGNUM

Белый дом хотел ежегодно платить Дании за Гренландию по $600 млн. О возможном предложении США датскому правительству сообщает 21 августа The Washington Post, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники.

В администрации главы США Дональда Трампа рассматривали возможность предложить Дании такую сумму. Размер выплат был определён с учетом ежегодных расходов Копенгагена на содержание автономии в составе королевства.

В 2017 году министр финансов Дании Кристиан Енсен оценивал траты на Гренландию в 4,3 млрд крон в год, что примерно совпадает с суммой, указанной американским изданием. Кроме того, Дании собирались предложить крупную разовую выплату, однако её размер не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно «обсуждал возможность» покупки Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что о такой «сделке» не может идти речи.

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