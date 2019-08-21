Москва, , 14:20 — REGNUM

Министерство обороны России примет меры для нейтрализации возникающих угроз в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении, заявил 21 августа глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, напряженность на западе России вызвана развертыванием системы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, усилением военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, а также расширением военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.

«Для нейтрализации всех возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве.

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Министр отметил, что в Западном военном округе (ЗВО) в 2019 году пройдет более 20 мероприятий «по совершенствованию боевого состава», до конца текущего года ЗВО получит более 1,3 тыс. единиц военной техники, также продолжится комплектование войск военнослужащими по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты и Румыния договорились о сотрудничестве своих вооруженных сил для укрепления «оборонительных позиций» на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море.

Также отметим, что с 27 июля по 9 августа в Грузии прошли учения стран НАТО и их партнеров Agile Spirit — 2019 («Проворный дух — 2019»). В манёврах приняли участие 3 тыс. человек из 14 стран.

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