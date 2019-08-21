Сеул, , 14:27 — REGNUM

21 августа два из четырех истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A прибыли на базу ВВС в Чхонджу во второй половине дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, два других самолета прибудут на базу ВВС в ближайшее время.

Напомним, что первые два истребителя-бомбардировщика министерство национальной обороны Южной Кореи получило 29 марта текущего года, еще два самолета — 15 июля.

Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха, на вооружении самолетов — ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM и SDB.

До конца текущего года Южная Корея получит десять боевых машин, а к концу 2021 году — 40 боевых машин пятого поколения.