Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM

Отбывающего наказание в России за призывы к терроризму гражданина Украины Павла Гриба могут выдать на родину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Пятерых человек, осужденных за различные преступления в России и доставленных в московский следственный изолятор «Лефортово», могут передать Украине. В настоящее время «обсуждается формат этой процедуры», — уточняет агентство.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Павлу Грибу приговор был вынесен в марте 2019 года. Северо-Кавказский окружной военный суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Склонявшему старшеклассницу к совершению теракта в Сочи гражданину Украины назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Задержали 20-летнего Гриба в августе 2017 года в Белоруссии. В январе 2019 года Евросоюз потребовал освободить из-под стражи фигуранта уголовного дела, так как он нуждается в лечении.

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