Екатеринбург, 21 августа 2019, 14:15 — REGNUM
Свердловский областной суд вынес решение по иску о снятии с предвыборной гонки кандидата в депутаты Государственной думы Антона Шипулина.
Исковые требования не удовлетворены, а регистрация Антона Шипулина в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому избирательному округу законна.
Таким образом он продолжит участие в предвыборной гонке.
Напомним, что иск подал конкурент Антона Шипулина по избирательному округу, кандидат от «Справедливой России» Андрей Коровкин.
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