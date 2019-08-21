Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM

Свердловский областной суд вынес решение по иску о снятии с предвыборной гонки кандидата в депутаты Государственной думы Антона Шипулина.

Исковые требования не удовлетворены, а регистрация Антона Шипулина в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому избирательному округу законна.

Таким образом он продолжит участие в предвыборной гонке.

Напомним, что иск подал конкурент Антона Шипулина по избирательному округу, кандидат от «Справедливой России» Андрей Коровкин.

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