Москва, , 13:40 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал «неплохим» результат новгородского проекта с «Почтой России», в рамках которого почтальоны получили навыки оказания первой помощи и проводят анкетирование жителей малонаселённых территорий. Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, о проекте главе правительства рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Минздрав разработал анкету для почтальонов. Почтальоны прошли с этой анкетой по деревням, бабушки и дедушки заполнили, и мы нашли порядка 10% (из тех, кто заполнял) людей, которых точно нужно было быстро обследовать», — сообщил новгородский губернатор.

«Это неплохо, правда. Почтальоны просто прошли — они же знают людей, которые живут в конкретной деревне. Лучше них никто не знает», — отметил председатель правительства РФ.

Также глава Новгородской области сообщил Дмитрию Медведеву о других проектах в сфере здравоохранения — мобильных поликлиниках и лекциях по ЗОЖ. Кроме того, речь шла и о строительстве новых школ в регионе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект обучения почтальонам навыкам оказания первой помощи, когда они становятся помощниками сельских фельдшеров, реализуется в Новгородской области с 2018 года. Почтальоны, прошедшие курс обучения, общаются с людьми, заполняя на основе их ответов медицинскую анкету. Могут измерить артериальное давление и провести другие простые медицинские манипуляции. Кроме того, таким почтальонам дано право по заявке доставлять жителям лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

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