Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM

В Екатеринбурге началось рассмотрение иска о снятии кандидата в депутаты Госдумы Антона Шипулина с предвыборной гонки. В своём обращении заявитель указал на то, что претендент якобы подал неверные данные о состоянии своих финансовых активов.

Иск в Свердловский областной суд подал конкурент Антона Шипулина по Серовскому избирательному округу Андрей Коровкин.

Напомним, что ранее избирком опубликовал информацию о том, что Антон Шипулин в подготовленных для выборов документах не задекларировал облигации Сбербанка и ценные бумаги иностранного кредитно-финансового учреждения.

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