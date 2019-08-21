Пхеньян, , 14:27 — REGNUM

Официальные северокорейские СМИ продолжают критиковать Сеул за проведение совместных учений с США. В частности, в главной газете Трудовой партии Кореи (КНДР) «Нодон Синмун» указывается, что Сеул «поплатится сполна за подобные действия», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

20 августа Южная Корея и США завершили военные манёвры, которые на Севере посчитали репетицией вторжения. «Нодон Синмун» назвала учения «провокацией, с которой нельзя смириться». Кроме того, недовольство вызвало и размещение в Южной Корее новейшего вооружения — в частности, самолётов пятого поколения F-35A, которые продолжают прибывать из США. Все это, по мнению газеты, расшатывает обстановку на Корейском полуострове и вовсе не способствует атмосфере мирных переговоров.

Ранее КНДР отказалась вести переговоры с Южной Кореей, пока Сеул не принесёт извинения за проведение учений с США.