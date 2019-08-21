Хельсинки, , 13:33 — REGNUM

Начинающийся рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Финляндию привел к транспортным затруднениям в Хельсинки. Как сообщает местное издание News Now Finland, горожанам следует приготовиться к ограничениям на дороге и кордонам, которые предстоит терпеть всю среду.

Так, усилены полицейские посты по дороге из аэропорта к центру города. Заместитель начальника полицейского управления Хельсинки Хейкки Копперойнен сообщил, что трасса из аэропорта и вовсе может быть иногда перекрыта. Закрыты также некоторые другие дороги, включая те, что окружают Президентский дворец.

Ограничения затронули Рыночную площадь в центре столицы и водный транспорт в бухте перед дворцом. Дополнительные наряды полиции пришлось вызвать из других финских городов, чтобы помочь местным, хотя официальные лица предпочли умолчать, сколько именно сотрудников задействовано.

«Это очень серьезная операция, полиция Хельсинки приложила серьезные организационные усилия, и нам значительно помогают другие полицейские управления и правоохранители, например, из погранслужбы», — сообщил Копперойнен в интервью NNF.

Прибытие Владимира Путина в Финляндию ограничило даже воздушные перемещения. Небо над Хельсинки объявили бесполётной зоной на время визита российского лидера. Кроме того, власти напоминают и о обычных ограничениях — запретах на запуск квадрокоптеров и дронов над Президентским дворцом, где Путин встретится с финским коллегой Саули Ниинистё.