Сеул, , 13:30 — REGNUM

Ввоз в Южную Корею товаров и продуктов, произведённых в японской провинции Фукусима, должен быть полностью запрещён. С таким предложением выступил член оппозиционной «Партии Мира и демократии» Ким Кван Су, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В отношении импорта морепродуктов из данного региона запрет действует ещё с 2013 года, однако ввоз полуфабрикатов до сих пор разрешён. Это создаёт угрозу радиационного заражения для граждан Южной Кореи, убеждён парламентарий. За последние пять лет объём ввоза подводной продукции составил 16,8 тонн, заявил Ким Кван Су.

Эксперты обуславливают данную инициативу попыткой набрать политические очки с помощью актуальной повестки. В последние месяцы отношения Южной Кореи и Японии серьезно ухудшились после введения Токио экспортных ограничений и ареста в Южной Корее активов некоторых японских компаний.