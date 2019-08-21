Белгород, , 13:27 — REGNUM

Управление физической культуры и спорта Белгородской области возглавила Наталья Жигалова. К своим обязанностям она приступила с 21 августа. На должность государственной гражданской службы её назначили в соответствии с распоряжением правительства региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

Должность была вакантна с 5 августа 2019 года, когда со своего поста ушёл Олег Сердюков, возглавлявший управление 10 лет. Он написал заявление по собственному желанию через несколько дней после того, как стало известно, что Белгород лишили шанса на проведение матчей чемпионата мира по волейболу в России 2022 года.

Наталья Жигалова ранее была директором ОГАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №4 Белгородской области».

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