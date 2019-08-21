Сеул, , 14:45 — REGNUM

Несмотря на нежелание КНДР принимать гуманитарную помощь, Сеул снова попытается отправить своему северному соседу партию рису. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство по делам воссоединения.

Впервые об инициативе отправить 50 тысяч тонн риса в Северную Корею стало известно в июне, однако тогда Пхеньян отказался принимать помощь, в то время как северокорейские граждане страдали от голода, вызванного засухой и плохим урожаем. Причиной такого шага стало проведение совместных учений Южной Кореи и США, вызвавших раздражение КНДР.

Впрочем, южнокорейцы не прекращают переговоры, пытаясь отправить грузовой корабль с партией риса. Ранее гуманитарную помощь в размере нескольких десятков тысяч тонн КНДР получила от России. Всего же, по оценкам ООН, от недоедания страдают 40% северокорейцев, или около 10 млн человек.