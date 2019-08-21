Нью-Дели, , 14:52 — REGNUM

Министр жилищного планирования и городского развития Индии Хардип Сингх Пури заявил, что все городские жители Индии будут обеспечены жильем к началу 2020 года. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Хардип Сингх Пури, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в рамках Жилищной программы премьер-министра Индии (Прадхан Мантри Авас Йоджана) было запланировано построить 10 млн домов в индийских городах. По словам министра жилищного планирования и городского развития Индии, более 8,4 млн городских домов уже были введены в эксплуатацию. Хардип Сингх Пури заявил, что благодаря повышенному спросу на городское жилье и применению лучших мировых технологий в строительстве цели Жилищной программы будут достигнуты на два года раньше запланированного срока.

Дома, построенные в рамках Жилищной программы премьер-министра Индии, предназначены для беднейших слоев населения страны. Доступное жилье будет оснащено всеми необходимыми удобствами, в том числе подключением к газу и электричеству, водопроводу и канализации.