Чанчунь, Китай, , 13:32 — REGNUM

Делегация из КНДР во главе с министром внешней экономики Ким Ён Чжэ посетит торгово-инвестиционную выставку China — Northeast Asia Expo, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно опубликованным данным, 12-я выставка China — Northeast Asia Expo, организованная правительством Китая в целях продвижения торгово-экономических контактов и регионального сотрудничества между Китаем и странами Северо-Восточной Азии, пройдет в городе Чанчунь провинции Гирин в период с 23 по 27 августа.

Известно, что делегации из Северной Кореи ежегодно посещают данную выставку для привлечения иностранного капитала с 2005 года.

Как отмечают специалисты, визит министра внешней экономики в Китай необычен, так как на прошлых торгово-инвестиционных выставках присутствовал замминистр внешней экономики Ку Бон Тхэ.