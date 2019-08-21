Москва, 21 августа 2019, 13:25 — REGNUM
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил о лекциях по здоровому образу жизни (ЗОЖ), которые каждый месяц проводятся в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Дмитрий Медведев поинтересовался, какие есть результаты по развитию системы здравоохранения в Новгородской области. Андрей Никитин назвал здравоохранение «самой чувствительной темой».
«Лекции по ЗОЖ — это, конечно, звучит красиво, но главное, чтобы люди занимались своим здоровьем, а не просто лекции слушали по поводу здорового образа жизни», — отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Также Никитин рассказал главе правительства о совместном проекте с «Почтой России» для малонаселённых территорий и о мобильных поликлиниках.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи также обсуждалось строительство новых школ в Новгородской области.
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