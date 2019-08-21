Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM

Влиятельный лидер индийских мусульман и председатель региональной партии All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Всеиндийское собрание союза мусульман, AIMIM) Асадуддин Овейси выразил обеспокоенность тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждает внутренние дела Индии с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Асадуддин Овейси, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Нью-Дели последовательно рассматривает вопрос Кашмира как проблему двусторонних отношений Индии и Пакистана. По словам лидера AIMIM, Нарендре Моди не за чем звонить американскому президенту Дональду Трампу и обсуждать с ним двусторонний вопрос Кашмира. Асадуддин Овейси заявил: «Кем для нас является Трамп? Разве он полицейский всего мира?»

Ранее Нарендра Моди и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие ситуации в индийском Джамму и Кашмире. Президент США призвал премьер-министра Индии проявить умеренность и отказаться от дальнейшей эскалации конфликта. Напомним, что 6 августа парламент Индии одобрил отмену привилегий индийского штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил данное решение, обвинив Нью-Дели в попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.