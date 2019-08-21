Нью-Дели, , 16:25 — REGNUM

Генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди обвинила правящую коалицию Национально-демократический альянс (НДА) в попытке уничтожить социальную справедливость в Индии. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди заявила, что партии индусского национализма, в том числе правящая Бхаратия джаната парти (БДП) и ее ближайший союзник Раштрия сваямсевак сангх (РСС), стремятся отменить государственные квоты для неприкасаемых. По словам генсека ИНК, правительство БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «душит» законы, обеспечивающие социальное равенство. Приянка Ганди подчеркнула, что конечной целью союза БДП-РСС является полное уничтожение общественной справедливости и притеснение неприкасаемых в угоду высококастовым индусам.

Напомним, что в Индии существует большое множество льгот для неприкасаемых, в том числе квоты для данной категории населения при приеме на работу или в высшие учебные заведения. Недавно глава РСС Мохан Бхагват предложил провести публичные дебаты за и против льгот для неприкасаемых. Индийская общественность восприняла данное предложение как сигнал о намерениях Бхаратия джаната парти отменить привилегии низкокастовых индусов.