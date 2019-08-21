Нью-Дели, , 13:28 — REGNUM

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что авиаудар по позициям террористов в пакистанском округе Балакот доказал эффективность ВВС Индии. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кhabar.

Раджнатх Сингх, выступая на семинаре, посвящённом индийской авиации, подчеркнул, что военно-воздушные силы Индии являются технологически продвинутым видом вооружённых сил. По словам главы индийского оборонного ведомства, авиаудары ВВС Индии по позициям террористов продемонстрировали высокую дальность поражения и эффективность авиации южноазиатского государства.

Напомним, что 26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли авиаудар по террористической базе «Джаиш-е-Мухаммад» в округе Балакот, Пакистан. Операция стала ответом на теракт в индийском Кашмире 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанёс удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF. Указанные события привели к очередному витку обострения индо-пакистанского конфликта.