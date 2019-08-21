Чебоксары, , 13:19 — REGNUM

В Чувашии планируется внести изменения в выборное законодательство. Речь идёт о законах о выборах и отзыве высшего должностного лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии предлагает отредактировать законы о выборах главы и отзыве главы Чувашской Республики. Одно из изменений касается избирательного права: согласно проекту, активным избирательным правом на выборах главы Чувашии и правом участвовать в голосовании по отзыву высшего должностного лица обладает гражданин России, достигший 18-летнего возраста, «не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей».

Кроме того, закрепляются права избирателей, работающих вахтовым методом. Предлагают изменения в части порядка их включения в списки избирателей.

«Устанавливается, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, при подготовке и проведении выборов может быть предусмотрено использование не только государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», но и иных государственных информационных систем», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект разработан на основе федеральных изменений.