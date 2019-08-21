Нью-Дели, , 13:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп назвал обострение противоречий между Индией и Пакистаном по вопросу Кашмира «трудной ситуацией». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп заявил, что 19 августа провел телефонные разговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его пакистанским коллегой Имраном Ханом. По словам президента США, беседы были посвящены торговле, стратегическому партнерству и проблеме Кашмира. Дональд Трамп заключил, что, хотя вопрос Кашмира является «трудной ситуацией» для Нью-Дели и Исламабада, переговоры с лидерами двух стран были продуктивными.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о решении ликвидировать особый статус штата Джамму и Кашмир и разделить его на две союзные территории. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать проблему Кашмира в одностороннем порядке. Впоследствии президент США Дональд Трамп призвал Нарендру Моди и Имрана Хана проявить умеренность и отказаться от дальнейшей эскалации конфликта.