Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM

Индия отрицает обвинения Пакистана в использовании «водного оружия». Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление министерства водных ресурсов Индии.

Ранее Пакистан обвинил Индию в неожиданном спуске воды из водохранилищ на реке Сатледж, что является нарушением Договора о водах Инда 1960 года. Председатель Службы развития водных и энергетических ресурсов Пакистана Музаммил Хусейн подчеркнул, что Индия, воспользовавшись своим расположением выше по течению, ведет против Пакистана «войну пятого поколения». Тем не менее, министерство водных ресурсов Индии заявило, что действия Нью-Дели не являются нарушением договора, так как объем спущенной воды очень мал и не мог нанести существенный ущерб пакистанской стороне.

Напомним, что проблема раздела водных ресурсов трансграничных рек является существенным камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В настоящее время данный вопрос регулируется Договором о водах Инда 1960 года. Согласно данному соглашению, Индия имеет исключительное право пользования водами трех восточных притоков Инда — Сатледжа, Биаса и Рави — до тех мест, в которых они переходят на территорию Пакистана. Исламабад, в свою очередь, получил исключительное право пользования водами западных рек — Инда, Джелама и Чинаба, а также однократную денежную компенсацию за отказ от вод восточных рек.