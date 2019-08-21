Москва, , 13:16 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился сегодня, 21 августа, с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Как сообщает сайт правительства России, губернатор, в частности, доложил председателю правительства о строительстве новых школ.

Никитин сообщил, что в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая школа, начиная с 1980-х годов — это школа №36 в новом микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне города.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «За два года дети из этой школы стали победителями национальных олимпиад по робототехнике, по VR… Недавно по инициативе Министерства просвещения проводился федеральный открытый урок по цифровой экономике, и дети рассказывали о своих успехах, а я вспоминал, что два года назад на месте школы был просто пустырь».

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Также он сообщил главе правительства о ещё одной новой школе, построенной в Великом Новгороде — №37 в Псковском микрорайоне.

По словам Никитина, в ближайшее время будут построены школы в двух крупных городах Новгоросдкой области — Боровичах и Малой Вишере.

«В Малой Вишере — школа 1870 года, тогда строилась как барак и сейчас, конечно, была в таком состоянии, что ремонтировать её было просто бессмысленно», — отметил губернатор Новгородской области.

Дмитрий Медведев отметил, что «программу по школам, безусловно, нужно продолжить», так как в регионе очень долго не строилось новых образовательных учреждений.