Москва, 21 августа 2019, 13:16 — REGNUM
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился сегодня, 21 августа, с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Как сообщает сайт правительства России, губернатор, в частности, доложил председателю правительства о строительстве новых школ.
Никитин сообщил, что в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая школа, начиная с 1980-х годов — это школа №36 в новом микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне города.
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Также он сообщил главе правительства о ещё одной новой школе, построенной в Великом Новгороде — №37 в Псковском микрорайоне.
По словам Никитина, в ближайшее время будут построены школы в двух крупных городах Новгоросдкой области — Боровичах и Малой Вишере.
«В Малой Вишере — школа 1870 года, тогда строилась как барак и сейчас, конечно, была в таком состоянии, что ремонтировать её было просто бессмысленно», — отметил губернатор Новгородской области.
Дмитрий Медведев отметил, что «программу по школам, безусловно, нужно продолжить», так как в регионе очень долго не строилось новых образовательных учреждений.