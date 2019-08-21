Душанбе, 21 августа 2019, 13:15 — REGNUM
Посол Германии вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Таджикистана Музаффару Хусейнзода, сообщили в департамент информации внешнеполитического ведомства республики.
Во время встречи дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Германией. По итогам встречи Хусейнзода пожелал послу ФРГ успехов в дипломатической миссии.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве на 2017−2019 годы между Германией и Таджикистаном Берлин планирует выделить Душанбе 27 млн евро на строительство ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт.
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