Анкара, , 15:29 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «Разве Турция и США договорились о каких-либо датах относительно создания зоны безопасности? Почему совместный Центр операций будет располагаться в Шанлыурфа?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Примем во внимание то, что будет создана зона безопасности, ее территории попали под фактический контроль сил США, зона безопасности — совместная миссия Турции и США, тогда почему же Центр операций не создаётся на контролируемой американцами территории?»

Политик добавил: «Мы сейчас на пороге событий, напоминающих 1 марта 2003 года. На турецкой земле скоро будут размещены американские военные советники». Он заметил, что в результате операции НАТО в Ираке в 1991 году силу в регионе набрала Рабочая партия Курдистана.