Анкара, , 14:19 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «Мы говорили о том, что Турции в Восточном Средиземноморье нет, говорим, и будем говорить об этом. Под этим мы подразумеваем тот факт, что Турция отсутствует в балансе сил региона, в его энергетическом балансе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Если бы Турция могла укреплять свое присутствие в Восточном Средиземноморье, ощущать свою политическую мощь, то она участвовала в газовом форуме Восточного Средиземноморья».

Политик добавил: «Говорят, мол, у нас там есть 4 корабля. Да пусть не 4, хоть 14, это не парусная регата. Политика Турции в Восточном Средиземноморье не обладает стратегической глубиной, она близорука. Это факт, и турецкая политика в регионе говорит о нашем отсутствии в нем».