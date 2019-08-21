Лефкоша, , 15:08 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил: «Мы считаем новое заселение города-призрака Вароши верным шагом. Даст Бог, мы преуспеем в этом деле».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил: «Вароша — в высшей степени ценное место, там есть пляж. Превращение его в более завершенное и природное для жизни место с обеспечением, в соответствии с международным правом, возможности прежних жителей вернуться, внесёт значимый вклад в экономику Северного Кипра».

Эрсин Татар добавил: «С точки зрения международного права могут возникнуть некоторые трудности. Потому что из-за особого статуса Вароши прежние жители, имущество которых там осталось, могут обратиться в международные суды за компенсацией. Но эти затруднения вполне преодолимы. Эту проблему внесло в повестку наше правительство. Естественно, что мы продолжим свои консультации и с правительством Турецкой Республики».

Вароша — квартал в городе Фамагусте на Кипре. До турецкого вторжения он был популярным туристическим местом, а затем стал «городом-призраком».