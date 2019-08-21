Анкара, , 13:33 — REGNUM

Заведующий кафедрой истории турецкого университета султана Мехмета Фатиха профессор доктор Закария Куршун опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью пол названием «Международные торги в Красном море». По его словам, призраки Холодной войны, которой положил конец крах Берлинской стены, сегодня заполонили Сирию, Персидский залив и Красное море.

Профессор доктор Закария Куршун считает, что арабская коалиция в Йемене и, в частности, ОАЭ, несмотря на мнимую защиту интересов суннитского блока, на самом деле стремится к установлению своего господства в Красном море и особенно в Баб-эль-Мандебском проливе, что принесет ей различные международные дивиденды.

По мнению эксперта, факт установления контроля над Аденом группами, поддерживаемыми Великобританией — важный шаг для коалиции и ОАЭ на данном направлении. По этой причине необходимости продолжать активную фазу йеменского конфликта, который несёт экономическую нагрузку и неоднозначно воспринимается мировой общественностью, уже нет.