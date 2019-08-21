Цхинвал, , 13:09 — REGNUM

В вооруженных силах Южной Осетии завершились командно-штабные учения, сообщает 21 августа пресс-служба оборонного ведомства республики.

В командно-штабных учениях приняли участие оперативные группы силовых ведомств Южной Осетии и 4 военной базы ВС России. Учения проводились с 12 по 17 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Южной Осетии на 2019 год. Впервые командно-штабные учения проводились со сборами граждан республики, пребывающих в запасе.

12 августа соединения и подразделения ВС республики были подняты по тревоге и провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности. Одновременно сотрудники министерства обороны приступили к реализации мероприятий по сборам граждан, пребывающих в запасе.

Командно-штабные учения проводились с целью повышения боевой и мобилизационной готовности ВС. Сборы с мобилизационным резервом завершатся 22 августа.

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