Анкара, , 14:46 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу провел совместную пресс-конференцию со своей сальвадорской коллегой Александрой Хилл, где прокомментировал инцидент с авиаударом по конвою Вооруженных сил Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу заявил: «Режиму Башара Асада не стоит играть с огнем. Мы предпримем все необходимые меры для безопасности наших солдат». Он также отметил, что планов по переносу 9-ого наблюдательного пункта под Идлибом в другое место не имеется.

Напомним, что, согласно заявлению Министерства обороны Турецкой Республики, 19 августа 2019 года в 08:55 по конвою Вооруженных сил Турции, направлявшемуся на 9-ый наблюдательный пункт в районе Идлиба был нанесен авиаудар, в результате которого погибло 3 и было ранено 12 мирных жителей.