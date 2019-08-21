Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Киргизию с государственным визитом осенью 2019 года. Об этом 21 августа заявил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов на встрече в формате «С5+1» в Нур-Султане, сообщает «Спутник».

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что между странами продолжает укрепляться сотрудничество. Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Казахстан 28 мая пригласил Токаева посетить Бишкек с официальным визитом.

Отметим, 21 августа в Нур-Султане прошла встреча в формате «С5+1» с участием министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также представителей Госдепа США. Мероприятие открыл Бейбут Атамкулов. По его словам, сотрудничество с США в рамках расширенного партнерства придает особое значение региональной безопасности.

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