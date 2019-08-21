Тегеран, , 15:54 — REGNUM

Официальный представитель правительства Ирана Али Раби заявил, что в 2019 году экономика Ирана и внутренний рынок страны вышли из нестабильного состояния и шагают на пути к стабильному росту. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, несмотря на то, что давление США на Иран в последние месяцы сильно взволновало рынки развитых стран с высокими темпами роста, экономика Ирана вышла из нестабильных условий и начинает основные ее показатели начинают расти.

Али Раби отметил, что рост внутреннего производства, стабильность на рынке форекс и фондовой бирже, рост внешней торговли и положительное экспортное сальдо наряду со снижением зависимости экономики от нефти являются ключевыми индикаторами стабилизации иранского хозяйства.