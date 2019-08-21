Сеул, , 13:09 — REGNUM

Те, кто посещал КНДР после 1 марта 2011 года, смогут в рамках безвизового режима посещать Гуам и Сайпан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, Южная Корея является участником программы Guam-CNMI Visa Wainer Program, позволяющей посещать Гуам и Северные Марианские острова без визы.

Ранее власти США отменили безвизовый режим для тех, кто посещал КНДР после 1 марта 2011 года или пребывает в стране до сих пор. По оценкам специалистов, данный запрет затронул более 37 тыс. граждан Южной Кореи.

Ранее власти США сообщали, что данные меры приняты в соответствии с законодательством для противодействия террористическим угрозам. С 2011 года США ограничили въезд в страну людям, посетившим или находящимся в Иране, Ираке, Судане, Сирии, Ливии, Йемене, Сомали и Северной Корее.