Тегеран, , 14:18 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани подписал указ о формировании министерства культуры, туризма и кустарной промышленности и направил его в организацию по административным и кадровым вопросам при Правительстве Ирана для реализации. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Закон, который соответствует статье 123 Конституции Ирана, был принят в парламенте и 5 августа одобрен Советом по охране Конституции. «Новое министерство сосредоточит большую часть усилий на привлечении туристов из-за рубежа, в основном из стран региона», — отмечает Mehr.

На сегодняшней день туризмом в Иране управляет Организация по культурному наследию, ремеслам и туризму, глава которой назначается президентом и занимает пост вице-президента.