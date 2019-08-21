Тегеран, , 13:19 — REGNUM

Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени обвинил страны Запада в создании спроса на наркотическую продукцию, а также во введении незаконных санкций против Ирана, как против одного из основных борцов с наркоторговлей в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Наркобарон Цитата из к/ф «Лицо со шрамом» реж Брайан Де Пальма. 1983. США

По словам чиновника, Иран постоянно сталкивается с наркотической угрозой и успешно борется с ней, в то время как основной поток веществ идет в страны Запада. Он подчеркнул, что Европа и США не выполняют своих обязательств в области борьбы с наркотиками в регионе, а даже наоборот, препятствуют этому, лишая Иран необходимого оборудования путем введения санкций.

Эскандар Момени отметил недостаточный вклад США в борьбу с наркоторговлей, заявив, что политика Вашингтона в этой области заслуживает осуждения.