Пекин, , 12:59 — REGNUM

Правительство Китая поддерживает усилия России, направленные на упорядочивание развития лесной промышленности и сотрудничество в культивировании леса. Об этом говорится в письменном комментарии МИД КНР.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин ранее пригрозил Китаю запретом на вывоз российского леса, если китайская сторона не подключится к борьбе с незаконными вырубками и к восстановлению лесов.

Пекин «поощряет обе стороны развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в культивировании лесных ресурсов и выращивании естественного леса», цитирует РИА Новости заявление китайского министерства.

В МИД КНР назвали в целом хорошим сотрудничество в сфере лесной промышленности и согласились с тем, что проблема незаконной вырубки лесов отразилась на его глубине и качестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов заявил, что Китай готов к конструктивному диалогу с РФ по вопросу восстановления лесов.

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