Исламабад, , 14:43 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ от финансовой помощи для Пакистана помог улучшить отношения с Исламабадом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, общаясь с журналистами в гольф-клубе Нью-Джерси, американский лидер опроверг мнение о том, что финансовая помощь — это эффективный инструмент внешней политики. По словам президента США, именно то, что в 2018 году Вашингтон не предоставил Пакистану 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, значительно улучшило отношения между двумя странами.

Напомним, что в конце июля премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил Вашингтон с визитом. По итогам переговоров госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отношения между странами значительно улучшились. США отказались от финансовой помощи Исламабаду в 2018 году, потребовав «сделать больше» для борьбы с терроризмом.